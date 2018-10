Ennesimo incendio a Milano: distrutto piano stabile via Fornari, grave una donna

Ennesimo incendio in questi giorni a Milano, dopo il rogo che ha distrutto un deposito di rifiuti in via Chiasserini.

Le fiamme, domenica all'ora di pranzo, sono scoppiate all’interno di una palazzina di via Fornari.

E' stato devastato l’intero primo piano, oltre ad arrivare fino al secondo causando gravi danni. Ancora da chiarire l'esatta causa del rogo.

Una donna all’interno dello stabile è stata soccorsa dai sanitari del 118 che hanno praticato le manovre rianimatorie perché in arresto cardiaco. E' stata rianimata ma ora è in pericolo di vita al Niguarda.

Tutti gli inquilini hanno dovuto abbandonare l’edificio e sono scesi in strada. Sul posto sono intervenute due automediche, due ambulanze e diversi mezzi dei vigili del fuoco, con autobotti e autoscale. La strada è stata chiusa nel tratto tra piazzale Gambara e via Marostica.