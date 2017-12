Furto con spaccata in negozio di telefonia: razzìa di smartphone

Spaccata in un negozio di telefonia nella notte tra il 26 e il 27 dicembre a Milano, in via Angelo Inganni.

E' successo intorno alle cinque di mattina. Un residente ha visto tutta la scena e ha avvertito il numero di emergenza 112: sul posto la polizia.

Poco prima due malviventi, a bordo di una vettura, avevano infranto la vetrina del negozio Wind e avevano fatto razzìa dei cellulari esposti, per poi fuggire a bordo della stessa automobile. Di loro al momento nessuna traccia.

Il proprietario del negozio non ha ancora quantificato l'entità della merce sottratta.