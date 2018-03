Nasconde vestiti e gioielli dell'anziana e prepara pacchi per spedirli: badante arrestata

Aveva letteralmente "ripulito" l'appartamento dell'anziana presso cui lavorava come assistente. E aveva già pronti i pacchi da inviare all'estero con i vestiti e i gioielli. Ma il figlio dell'anziana si è accorto che mancavano alcune cose dall'appartamento ed è riuscito a sventare l'operazione avvertendo i carabinieri. Che alla fine hanno arrestato l'assistente.

E' successo a Milano in via Berna, zona Inganni, dove vive l'anziana, che ha 74 anni e soffre di Alzheimer. Verso le sette di pomeriggio di venerdì 23 marzo è andato a farle visita il figlio, un uomo di 43 anni, che però non ha trovato in casa l'assistente, una moldava di 57 anni. Ha così chiesto lumi alla madre, che le ha risposto che la donna mancava da quella mattina dall'appartamento.

Non era la prima volta che il figlio capitava in quella casa e non trovava l'assistente. Così ha deciso di fare un giro nell'appartamento e ha notato che, nell'armadio della stanza da letto della madre, mancavano quasi tutti i vestiti. Allo stesso tempo, nella camera della moldava c'erano alcuni pacchi già chiusi e pronti per essere spediti. Il nome del mittente era proprio quello dell'assistente.

Così l'uomo ha deciso di aspettare il ritorno di lei, in serata, per chiederle spiegazioni. La donna ha accampato vaghe scuse e lui ha deciso di bloccarla e chiamare i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari del nucleo radiomobile cittadino, che hanno raccolto le versioni dei fatti e hanno deciso di aprire i pacchi. All'interno i vestiti dell'anziana (tra cui una preziosa pelliccia) e diversi gioielli per un valore complessivo di circa 5 mila euro.

Inevitabile l'arresto dell'assistente per tentato furto in abitazione e circonvenzione d'incapace. La donna è risultata incensurata.