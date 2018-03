Fanno esplodere il bancomat e rubano i contanti: caccia ai ladri a Milano

Hanno fatto deflagrare uno sportello bancomat e hanno "prelevato" il contenuto, poi sono fuggiti senza lasciare traccia. E' successo a Milano nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 marzo in zona Naviglio Grande, dalle parti di San Cristoforo. Per l'esattezza in via Ernesto Rossi.

Ad essere stato colpito è stato uno sportello di Intesa San Paolo. E' accaduto intorno alle tre e mezza di notte. Secondo le prime indagini della polizia, intervenuta sul posto, gli sconosciuti ladri avrebbero provocato l'esplosione utilizzando del gas.

La banca deve ancora stimare l'esatto ammontare del denaro contante rubato. Intanto, però, si è trovata con le vetrine infrante e uno dei due sportelli completamente fuori uso. Gli agenti ora danno la caccia ai ladri.