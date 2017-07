Via Lorenteggio, hanno una serra di marijuana nella cantina di casa: arrestati fratello e sorella

Nella cantina di casa nascondono una piccola serra di marijuana. Per questo motivo un fratello e una sorella, di soli 19 e 22 anni, sono stati arrestati dagli agenti di polizia del commissariato Porta Genova di Milano.

Dopo un controllo dei poliziotti al Parco Solari, il ragazzo era stato 'beccato' con sei bustine di 'maria' in tasca. A quel punto era scattata la perquisizione in casa. Nell'abitazione del giovane, in via Lorenteggio, gli agenti hanno trovato la sorella con addosso trentacinque grammi della stessa sostanza.

In cantina, poi, i due avevano una piccola serra con vasi, concime e residui foglie marijuana. Sono stati arrestati per produzione e detenzione ai fini di spaccio.