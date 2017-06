Nasconde 17mila euro nelle mutande dei figli: narcos trovato con 30 kg di droga, arrestato

Nasconde 17mila euro e le chiavi del nascondiglio della droga nelle mutande dei figli di 9 e 4 anni. Lo fa nel tentativo di ingannare i poliziotti che in quel momento bussano alla sua porta. Gli agenti, dopo aver trovato il denaro e lo stupefacente, lo arrestano per detenzione ai fini di spaccio. In manette finisce Domenico Alessandro P., un milanese di 44 anni, con precedenti specifici.

Gli uomini del Commissariato Centro, diretti da Ivo Morelli, sono arrivati a lui con la collaborazione della Squadra Mobile di Milano e grazie ad una segnalazione della questura di Chieti (che aveva già portato all'arresto di Angelo T., trovato con 300 chili tra marijuana e hashish). Il 44enne viveva nella stessa palazzina popolare di via Vespri Siciliani in un appartamento al piano rialzato.

Il blitz

Il giorno del blitz, martedì 27 giugno, gli agenti si presentano nell'abitazione dell'uomo in compagnia di Book: un cane antidroga dell'Unità cinofila di via Fatebenefratelli. In casa - dove vive con la compagna e con i figli - nasconde soltanto una piccola quantità di stupefacente ma i poliziotti riescono a trovare il denaro e le chiavi.

VIDEO: "Il blitz della polizia"

Nel solaio di pertinenza dell'appartamento del pregiudicato, nascosta in una scatola del Leroy Merlin, Book riesce a trovare 30 chili di droga: 22 di marijuana e 8 di hashish. Nello stesso nascondiglio c'è un materasso in lattice svuotato all'interno: per gli uomini della Investigativa è probabile che lì ci fosse conservata altra droga in precedenza. L'ipotesi del Commissariato è che l'attività di spaccio del 44enne fosse in qualche maniera legata con quella dell'incensurato Angelo T. arrestato il 15 giugno.