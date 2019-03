Ha un supermercato dell'hashish in auto e nella casa Aler occupata ha 8mila euro: preso

Nascondeva la droga nel portabagagli della sua Ford Mondeo con targa francese. E proprio da lì, dall'auto, che sono partite le indagini dei poliziotti del Commissariato di Lorenteggio che venerdì lo hanno arrestato mentre vendeva una dose di hashish. A finire in manette è un marocchino di 40 anni, già noto per droga, furto e reati contro la persona.

Le indagini della polizia

I poliziotti stavano adocchiando la vettura dell'uomo, dopo aver scoperto che all'interno vi nascondeva lo stupefacente. Per questo, quando attorno alle 13.30, il 40enne ha preso qualcosa dal portabagagli della vettura parcheggiata in via Segneri, gli agenti lo hanno pedinato senza perderlo per un secondo di vista.

Il pedinamento li ha portati dritti dritti ad cliente: hanno assistito ad uno scambio con un acquirente italiano che all'arrivo dei poliziotti si è liberato della droga, salvo poi ammettere di aver comprato l'hashish per uso personale.

In auto quasi un kg di droga e in casa 8mila euro

A quel punto è scattata la perquisizione. Prima in auto, dove vengono ritrovati complessivamente 826 grammi di hashish: 700 divisi in sette panetti da 100 grammi e 126 grammi già imbustati separatamente per essere venduti a dose.

Nell'abitazione dell'uomo, in via Giambellino, una casa Aler occupata abusivamente, c'era una donna. Tra le mure di casa non sono state trovate sostanze illecite ma sì 7.890 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio. Frutto, probabilmente, dell'attività di spaccio. Nascosti nel comodino

Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere, dopo il processo per direttissima di sabato mattina.