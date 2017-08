Il questore chiude un bar di zona Lorenteggio: "Ritrovo abituale di persone pericolose"

Il questore di Milano Marcello Cardona ha disposto la sospensione della licenza per 7 giorni del “Bar Gabry” di in via Degli Apuli 2, angolo via Odazio, a Milano.

Il provvedimento è stato emesso l'11 agosto è stato notificato il 16 a cura della Divisione Amministrativa e Sociale della questura, in collaborazione con il Commissariato Lorenteggio.

"In seguito a controlli effettuati da marzo a giugno da personale della polizia di Stato - spiegano da via Fatebenfratelli - è stata rilevata la presenza in tutti i casi di persone pregiudicate con precedenti, che vanno dai reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona al porto abusivo di armi. L’esercizio commerciale risulta luogo di ritrovo abituale di persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini, in considerazione del fatto che alcuni frequentatori pregiudicati sono stati identificati in più di un controllo".

"Il provvedimento del questore Marcello Cardona - concludono - si è reso necessario per porre un freno alla presenza di persone pericolose e pregiudicate nel locale, nell’interesse della collettività. Pertanto, al fine di prevenire l’aggregazione di tali soggetti pregiudicati e nell’ottica di prevenzione dei reati, la licenza è sospesa per 7 giorni".