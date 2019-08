San Cristoforo, presto sarà ristrutturato e riaperto al pubblico l'ex casello delle occupazioni abusive

Nuova vita per l'ex casello ferroviario di via San Cristoforo, alle spalle dell'omonima e nota chiesa sul Naviglio Grande. Si tratta di un immobile abbandonato da oltre 10 anni e teatro, nel tempo, di occupazioni e discariche abusive. Ora il Municipio 6 ha pubblicato un bando per la concessione d'uso ad associazioni o enti no-profit, che potranno rilevarlo per dieci anni con l'obbligo di riqualificare sia l'edificio sia l'area verde intorno.

Il bando è frutto di un accordo tra il Municipio 6 e Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria dell'ex casello. Che, ovviamente, sarà a sua volta ristrutturato e adibito ad attività di pubblico interesse.

«Per molti - argomenta Santo Minniti (Pd), presidente del Municipio - il casello era ormai una partita persa. Proprietà privata, edificio diroccato e condizioni precarie di sicurezza e igiene: qualcosa da cui stare alla larga, insomma. Noi invece abbiamo deciso di giocare questa partita».

Fondamentali la disponibilità di Rfi e il supporto dell'assessore comunale all'urbanistica Pierfrancesco Maran. Varie associazioni (dopo avere effettuato un sopralluogo) hanno già manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara. «Contiamo - aggiunge Minniti - di riaprire i cancelli già in occasione della prossima GreenWeek», cioè a settembre-ottobre. Per presentare le proposte c’è tempo fino al 13 settembre, data in cui si concluderà l’Avviso Pubblico di selezione.