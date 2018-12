Tenta di comprare 3 cellulari con carta di credito rubata, arrestato

Ha tentato di utilizzare una carta di credito rubata ed è finito arrestato. Protagonista un uomo italiano di 51 anni, con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. Il fatto all'Esselunga di via Solari nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 dicembre, verso le 7.

L'uomo ha tentato di acquistare tre cellulari con la carta. Gli addetti gli hanno chiesto il documento d'identità per la verifica usuale ma lui non ha voluto fornirlo, pertanto è stato bloccato sul posto e intanto è stata chiamata la polizia. Gli agenti hanno verificato che la carta risultava rubata, pertanto l'uomo è stato arrestato. Ha trascorso la notte in questura e giovedì mattina ha subìto il processo per direttissima.