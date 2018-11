Milano, va a fare una Postepay ma la cassiera lo "incastra": un uomo arrestato alle Poste

È stato incastrato dall'occhio attento di una dipendente delle Poste. E dopo i controlli del caso è finito in manette. Di nuovo.

Un uomo di quarantacinque anni - un cittadino italiano con numerosi precedenti alle spalle - è stato arrestato giovedì pomeriggio dalla polizia con l'accusa di possesso e fabbricazione di documenti d'identità falsi ed è stato denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale, furto d'identità e tentata truffa.

Il 45enne, stando a quanto riferito dalla Questura, si è presentato verso le 14.30 all'ufficio postale di piazza Napoli per richiedere una Postepay. Quando la cassiera ha preso i documenti, però, si è accorta che qualcosa non andava sulla carta d'identità e ha allertato il direttore, che a sua volta ha chiesto l'intervento della polizia.

Gli agenti, dopo un po' di resistenza, sono riusciti a farsi consegnare il suo vero documento e hanno così scoperto che il 45enne ha un'importante carriera da truffatore. Dal suo curriculum criminale, infatti, sono saltati fuori diversi precedenti per falso, una denuncia per aver installato uno skimmer su uno sportello bancomat e soprattutto per ventisei truffe che gli avevano fruttato in totale 70mila euro. I poliziotti hanno poi scoperto che la carta d'identità era in realtà intestata a un ragazzo di Roma: il 45enne l'aveva stampata a nome suo e aveva poi affisso la sua fotografia sul documento.

Nei guai, insieme al truffatore, sono finiti anche un uomo di 54 anni e una donna di trentotto: i due sono stati trovati fuori dall'ufficio postale in attesa dell'amico e per loro è scattata una denuncia a piede libero per tentata truffa in concorso.