Commesso di un negozio del centro nasconde 300 chili di droga a casa: “Mi ero indebitato”

La sua giornata era sempre identica, scandita dagli stessi appuntamenti: il lavoro in un negozio di scarpe in pieno centro a Milano - zona via Torino - e il “trasferimento” in metropolitana in una sala slot del Giambellino. Proprio in quel locale, a causa del vizio del gioco, si era indebitato e proprio in quella sala si era trasformato da ragazzo insospettabile a “custode” di tre quintali di droga.

Un giovane di ventiquattro anni, Angelo T., è stato arrestato dagli agenti del Commissariato centro di Milano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A mettere i poliziotti milanesi sulle tracce del ragazzo è stata una segnalazione della Questura di Chieti, che durante una diversa indagine - sempre sul mondo della droga - si è imbattuta nel nome del ventiquattrenne, incensurato e senza alcun precedente penale.

A quel punto, nel giro di sette giorni, con pedinamenti e indagini, gli agenti hanno ricostruito ogni aspetto della vita del giovane, padre di un bimbo piccolo avuto da una relazione ormai finita - l'ex compagna e il figlio vivono nell'hinterland - e ufficialmente residente in una casa Aler di via Vespri Siciliani.

Nonostante questo alloggio, però, poco meno di un mese fa - e questo ha insospettito i poliziotti -, il ventiquattrenne aveva affittato, con regolare contratto, un monolocale ad Opera.

Quando, nel pomeriggio di giovedì, gli agenti lo hanno bloccato proprio fuori dalla sala slot e gli hanno chiesto conto di quella casa, lui è crollato. Nell’appartamento, i poliziotti hanno trovato ventisei scatoloni con dentro duecentoventi chili di marijuana e ottanta chili di hashish, tutta droga già confezionata in buste sottovuoto.

Lo stesso ventiquattrenne, ormai in trappola, ha spiegato alla polizia di essersi indebitato nella sala slot - anche se non ha chiarito con chi - e di essere stato a quel punto reclutato come “custode” della droga per guadagnare qualche soldo.

La marijuana e l’hashish, venduti all’ingrosso, avrebbero fruttato oltre un milione di euro. Al dettaglio, invece, la droga aveva un valore di almeno un paio di milioni di euro.