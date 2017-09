A 78 anni perseguita e minaccia una donna di 30 anni più giovane: arrestato ‘nonno stalker’

Per tre anni, fino a quando lei era stata sposata, non l’aveva cercata né le aveva dato fastidio. Poi, nel 2015, quando il matrimonio era naufragato, si era convinto che tra loro potesse esserci qualcosa. Quindi, ha iniziato a diventare sempre più insistente, fino a trasformarsi in un vero e proprio stalker.

Un uomo di settantotto anni, residente a Corsico e con un piccolo precedente per droga di ormai quasi venti anni fa, è stato arrestato domenica pomeriggio dai carabinieri con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una donna di trenta anni più giovane.

A chiedere aiuto ai militari, verso le 18, sono stati proprio la vittima e il suo compagno, un coetaneo. I due hanno telefonato al 112 per segnalare che l’anziano aveva iniziato a seguirli in auto dal momento in cui erano usciti dall’Esselunga di via Lorenteggio.

I carabinieri hanno messo fine all’inseguimento in largo Cavalieri di Malta, dove - nonostante la presenza degli uomini dell’arma - il settantottenne ha continuato a minacciare la vittima urlando “ti taglio la testa, tanto i carabinieri non mi fanno niente”.

La donna, ascoltata dai militari, ha raccontato di aver conosciuto lo stalker nel 2012, quando lavorava in uno studio dentistico. Per tre anni non c’è stato nessun problema, ma nel 2015 - quando la vittima ha divorziato dal marito - l’anziano ha iniziato a pedinarla e minacciarla, senza risparmiare neanche il suo nuovo compagno.

A marzo, dopo le denunce della quarantottenne, l’anziano era stato “ammonito” e soltanto un mese dopo per lui erano scattate le manette. Uscito dal carcere, però, è tornato alla carica. Domenica, dopo l’ennesimo folle pedinamento, per lui si sono riaperte le porte di San Vittore.