Armi, munizioni e droga nella cantina di un palazzo popolare

Una pistola, con matricola abrasa, aveva il caricatore già inserito con sette cartucce pronte all'uso; un'altra, a salve, era stata modificata in modo da farla funzionare ed era anch'essa carica con sei cartucce inserite; una terza pistola, pienamente efficiente e con matricola visibile, non aveva invece munizioni inserite.

Le tre armi sono state trovate dalla polizia in una cantina dello stabile di via Saint Bon 6, un caseggiato popolare in zona Inganni. Insieme alle pistole, un chilo di hashish. La scoperta è avvenuta nella mattinata del 28 maggio ad opera degli agenti del commissariato Lorenteggio. dopo una lunga indagine e diverse ore di osservazione del palazzo.

Gli agenti avevano intuito che nelle cantine si sarebbe potuto trovare qualcosa di nascosto. Così si sono introdotti nel "dedalo" dello scantinato, constatando che diverse porte erano divelte. Anche per questo motivo la loro attenzione è stata attratta da una cantina la cui porta era invece in parte chiusa, anche se senza lucchetto.

In fondo al locale c'era un sacchetto bianco con dentro le tre armi e anche du esilenziatori artigianali e ben fatti. Nella cantina, in un altro punto, gli agenti hanno invece trovato un chilo e 34 grammi di hashish in un involucro avvolto con nastro da imballaggio di colore marrone e suddivisa in venti panetti di forma rettangolare recanti impressa la scritta "Tulip".

Armi, silenziatori, munizioni e droga sono stati sequestrati e la polizia ha informato l'autorità giudiziaria che ora coordinerà le indagini per capire chi possa aver nascosto tutto questo in una anonima cantina di via Saint Bon.