Milano, allarme legionella in Barona: bonifica in due condomini

Legionella nei bollitori e nelle tubature dell'acqua di alcuni appartamenti. Succede a Milano, in via Antonio di Rudinì, nel complesso ai civici 16-18 gestiti dalla cooperativa Dar Casa. La comunicazione della cooperativa è datata 27 agosto ed è stata consegnata ai condomini direttamente nelle cassette delle lettere. Il testo fa riferimento a problemi riscontrati nei mesi di maggio, giugno e luglio con l'acqua condominiale e a conseguenti analisi approfondite.

L'acqua (calda) era infatti di colore giallo. Un problema di pulizia delle tubature che si era risolto. Ma con l'occasione erano stati effettuati prelievi a campione per analizzare l'acqua in profondità. Le analisi hanno portato alla conclusione che l'acqua, in generale, era di discreta qualità, a parte un po' di torbidità; ma poi, probabilmente con successive e più approfondite analisi, secondo la comunicazione di Dar Casa, è stato trovato il batterio della legionella. Secondo alcune informazioni, sarebbe stato trovato nei serbatoi.

L'intervento di bonifica

Immediato l'intervento "riparatore": nella mattinata di mercoledì 28 agosto un'impresa specializzata ha effettuato un intervento di bonifica per debellare il batterio. La cooperativa ha anche allegato le linee guida generali di Regione Lombardia e Ats sulla legionella, raccomandando ai condomini di sostituire (o comunque pulire) regolarmente i filtri dei rubinetti, e ricordando che l'acqua resta comunque potabile perché il batterio si contrae per via aerea, dai vapori dell'acqua (quindi, per esempio, anche con una doccia con acqua calda).

Dopo l'intervento di bonifica, sono in corso controlli per capire se il batterio è presente anche in alcuni appartamenti. Le analisi verranno ripetute nelle prossime settimane.