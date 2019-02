Milano, scippa una donna sola in strada: ladro 35enne inseguito e "arrestato" dai passanti

Quando hanno sentito le richieste d'aiuto della vittima, non si sono voltati dall'altra parte. Anzi, sono subito intervenuti e sono riusciti nel loro intento.

Un uomo di trentacinque anni, un cittadino marocchino, è stato arrestato martedì sera in via Medeghino a Milano con l'accusa di furto. A fermarlo, alle 23.30, sono stati alcuni passanti che lo hanno rincorso dopo che il 35enne aveva scippato la borsa a una donna che stava camminando da sola in strada.

Sono state proprio le urla della vittima a richiamare l'attenzione degli altri cittadini, che si sono messi sulle tracce del ladro e lo hanno bloccato. Il 35enne è stato poi arrestato dalla polizia.