Inseguimento a Milano, fugge e si schianta: arrestato un uomo, era in permesso premio

Dopo pochi minuti avrebbe dovuto essere di nuovo nella sua cella di Bollate. Così, alla vista della Volante, ha chiesto al conducente di premere il piede sull’acceleratore e di scappare. Purtroppo per lui, però, la loro fuga è finita contro un marciapiede e a nulla è valso neanche l’estremo tentativo di aggredire gli agenti.

Un uomo di cinquantuno anni, italiano, è stato arrestato domenica sera dalla polizia in via Lope de Vega, zona Barona, con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Le strade degli agenti e del cinquantunenne si sono incrociate verso le 22, quando i poliziotti hanno deciso di fermare per un semplice controllo una Fiat Multipla con a bordo due uomini. A quel punto, il guidatore ha ignorato l’alt e dopo diverse centinaia di metri percorsi a folle velocità si è schiantato contro un marciapiede.

Subito dopo l’impatto, i due sono fuggiti a piedi: il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il cinquantunenne è stato bloccato dagli agenti della Volante, che hanno anche dovuto difendersi da calci e spintoni.

L’arrestato, hanno poi accertato i poliziotti, era uscito in mattinata dal carcere di Bollate per un permesso premio concessogli per buona condotta. Alle 22 avrebbe dovuto far rientro in carcere ed è per questo, con ogni probabilità, che insieme al complice ha provato a scappare dalla polizia.

Per lui, sono scattate nuovamente le manette e si sono aperte, ancora, le porte del carcere.