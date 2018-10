Incendio devasta appartamento in via Bari: è morto il cane dei proprietari di casa. Le foto

Un cagnolino morto. E' il bilancio dell'incendio che ha bruciato un appartamento, andato completamente distrutto, in via Bari in zona Barona a Milano, domenica pomeriggio. L'abitazione è al terzo piano di un caseggiato di otto livelli.

La prima richiesta di intervento ai vigili del fuoco - ancora presenti sul posto con varie squadre - è arrivata poco prima delle 17, quando alcuni passanti hanno chiamato segnalando del fumo nero che usciva dalle finestre del terzo piano.

Al momento del rogo i proprietari non erano in casa e nessuno dei vicini è rimasto intossicato.