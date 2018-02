Ruba una moto davanti al proprietario: scappa contromano mentre lui lo rincorre. Si indaga

È salito in sella a una moto, poi ha aperto il gas ed è scappato contromano sotto gli occhi del proprietario e di numerosi passanti. Furto nel pomeriggio di giovedì 1° febbraio in via Tortona a Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 14, come riferito da alcuni lettori a MilanoToday. Il malvivente, rincorso dal proprietario del mezzo, è fuggito verso viale Carlo Troya e poi ha fatto perdere le proprie tracce. Sul caso stanno indagando i carabinieri.