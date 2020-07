A Milano apre il quarto Centro donna: dai corsi di italiani, alle consulenze legali

Milano ha un nuovo Centro Donna ed è il quarto in città dopo quelli di via Consolini, viale Faenza (Barona) e via Sant’Uguzzone. Alla presenza del sindaco Giuseppe Sala viene inaugurato nelle scorse ore il nuovo presidio nel Municipio 3, in via Narni 1, nel cuore del quartiere Crescenzago Rizzoli.

“Non si tratta di un centro antiviolenza - spiega Daria Colombo, delegata del dindaco alle Pari Opportunità di genere -. Come gli altri, anche questo Centro Milano Donna offrirà diversi servizi che vanno dall’orientamento al lavoro ai corsi di italiano e di lingue straniere, dagli sportelli di counseling e legale al sostegno alle neomamme, fino ai laboratori teatrali”.

Il Centro del Municipio 3 sarà gestito da una cordata di dieci associazioni ed enti, responsabile della cordata è Telefono Donna da decenni impegnata contro la violenza di genere. Già attivo nei mesi dell'emergenza Covid attraverso contatti telefonici, email e videochiamate per il sostegno delle donne anche a distanza, da lunedì il Centro apre i battenti anche per incontri individuali. Per informazioni e appuntamenti si può chiamare il tel. 3275432268 oppure scrivere a centromilanodonna3@telefonodonna.it