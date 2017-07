Spaccia davanti al bar nascondendo la droga in un calzino. A casa 400 grammi di hashish

E' stato sorpreso mentre era fermo davanti ad un bar in via della Ferrera, zona Lodovico il Moro, e controllato da una volante della polizia. Aveva tre grammi e mezzo di marijuana in tasca e, in un calzino, undici di marijuana e ventisette di hashish.

Così gli agenti hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, a Trezzano sul Naviglio: e in camera da letto, dentro un armadio, hanno trovato quattro panetti di hashish per un totale di quasi quattrocento grammi oltre a un bilancino di precisione, il materiale per confezionare le dosi, denaro contante e un'agenda in cui registrava pedissequamente nomi e cifre del suo "commercio".

L'uomo, italiano e con precedenti specifici per spaccio di droga, è stato arrestato. Ha 46 anni.