Barona, in casa ha 3,5 kg di marijuana e 15 mila euro. Arrestato

Gli agenti sono entrati nell'abitazione di un pusher salendo dal balcone, a colpo sicuro: erano certi che A.C., bosniaco di 45 anni, avesse qualcosa da nascondere nel suo appartamento di via Voltri, alla Barona.

Effettivamente all'interno dell'alloggio i poliziotti del commissariato Lorenteggio hanno trovato quasi tre chili e mezzo di marijuana, nascosti in un sacco di cellophane nero, oltre a quasi 15 mila euro in contanti, di cui l'uomo non ha saputo giustificare un'origine lecita.

Il 45enne è stato arrestato. E' successo nella mattinata di martedì 21 febbraio.