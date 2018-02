"Aiuto, il pitone si è incastrato nel bidet": vigili del fuoco e carabinieri salvano il serpente

Stava facendo il "bagnetto" al suo pitone reale. Poi, però, qualcosa è andato storto e per risolvere il problema sono dovuti arrivare - anche con una certa urgenza - i soccorsi.

È stata una nottata decisamente particolare quella di venerdì per i carabinieri e i vigili del fuoco, che verso le 4 sono stati costretti a intervenire in un appartamento in zona Barona per liberare un pitone dal tubo di un bidet.

A dare l'allarme è stata la stessa proprietaria dell'animale - una donna di trentotto anni - che al telefono con la Forestale ha spiegato che il serpente, di circa un metro, era scappato mentre lei cercava di lavarlo ed era finito incastrato nel bidet. Una volta sul posto, militari e pompieri hanno smontato il sanitario e con un po' di cibo hanno attirato l'animale fuori dal tubo.

A quel punto, il pitone, che è regolarmente registrato al Cites, è stato restituito alla sua padrona.