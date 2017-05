Irrompe in farmacia armato di pistola e rapina l'incasso: il colpo zona Famagosta, Milano

Fa irruzione in farmacia armato di pistola e si fa consegnare l'incasso. E' successo nel tardo pomeriggio di mercoledì, in via Rimini, zona Famagosta a Milano. Sul caso indaga la polizia.

Secondo la ricostruzione degli agenti, il malvivente ha fatto irruzione intorno alle venti ed ha minacciato la farmacista, una donna italiana di quarant'anni. Facendosi consegnare tutto il contante: seicento euro. Poi è fuggito senza far male a nessuno.