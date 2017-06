Accoltella la moglie con le forbici: la figlia chiama la polizia e fa arrestare il papà violento

Il padre colpisce la madre con un paio di forbici durante una lite, la figlia chiama la polizia e lo fa arrestare. Teatro dell'ennesima tragedia in famiglia è un condominio in via De Andrè, zona Chiesa Rossa a Milano.

Il dramma

L'intervento - raccontano dalla questura - è delle 22 di giovedì. A quell'ora la centrale operativa riceve una chiamata da parte di una ragazza cingalese di 29 anni. La giovane spiega che il papà, un 57enne, sta picchiando la mamma 45enne e che non è la prima volta.

Sul posto interviene l'equipaggio e trova la donna sanguinante sulla spalla sinistra, mentre l'uomo, ubriaco, continua ad insultarla e minacciarla con le forbici. Sembra - secondo quanto testimoniato dalle donne - che il marito picchiasse spesso la moglie, pretendendo i soldi per l'alcol. Le violenze - spiega la polizia - andavano avanti dal 2010.

Arrestato per maltrattamenti in famiglia, l'uomo è stato portato in carcere. La donna, invece, se la caverà con 7 giorni di prognosi.