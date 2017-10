Bambino di 4 anni precipita dal quarto piano: gravissimo

Dramma in via Innocenzo Isimbardi, domenica mattina, intorno alle 10, in una traversa di viale Giovanni da Cermenate.

Per cause ancora da appurare - e secondo le prime informazioni trapelate dalle forze dell'ordine - un bambino di 4 anni è precipitato dal quarto piano di un palazzo. Non è nota la causa e di come abbia fatto a uscire dall'appartamento e a scivolare nel vuoto. Indaga la polizia per ricostruire la dinamica; gli agenti sono intervenuti con una volante.

Miracolosamente il piccolo non è deceduto nell'impatto, ma sarebbe rimasto cosciente. Sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica inviate dalla centrale operativa del 118 per permettere di stabilizzare il bimbo in loco e portarlo al Niguarda in codice rosso per le cure del caso.

Le sue condizioni sono molto gravi.