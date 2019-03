Stop alle auto parcheggiate davanti al Santuario di Santa Rita: il progetto

Stop alle auto parcheggiate davanti al santuario di Santa Rita da Cascia, in Barona: è il senso di una sperimentazione che verrà realizzata a breve e proseguirà fino a fine 2020. Lo rende noto il Comune di Milano, specificando già ora vige il divieto di sosta ma questo è ignorato dagli automobilisti.

La riqualificazione verrà attuata con il metodo dell'urbanistica tattica, già sperimentato in piazza Dergano e piazza Angilberto I, e riguarderà l'area situata tra il sagrato della chiesa e il comparto sud-ovest dell'incrocio tra via Tobagi e via Santa Rita da Cascia. Una decina di posti auto verranno comunque conservati in un altro punto, per garantire l'accessibilità al santuario a chi ha bisogno di essere accompagnato.

L'intervento era stato proposto dal Municipio 6 in occasione dell'80esimo anniversario della fondazione del santuario (e del 60esimo anniversario dell'istituzione della parrocchia), ricorrenze che comportano una maggiore affluenza di persone per le celebrazioni. L'Ordine di Sant'Agostino verrà coinvolto nel progetto.

«Attraverso questo piccolo intervento vogliamo migliorare la vivibilità del luogo e incentivare la socialità - dichiara Marco Granelli, assessore alla mobilità - oltre che garantire più sicurezza e ordine per i pedoni. La pedonalizzazione del sagrato del santuario è uno dei tanti lavori di rammendo che facciamo nei quartieri".

La sperimentazione proseguirà fino al 31 dicembre 2020, questo consentirà di monitorarne la fruibilità anche oltre il periodo dei festeggiamenti giubilari e valutare eventuali interventi di riqualificazione definitiva dell’area.