Milano, marito e moglie cercano di fermare i truffatori: aggrediti e rapinati di 22mila euro

In un attimo di lucidità avevano capito che quei due in realtà erano due truffatori. Ma proprio in quel momento, senza farsi nessun problema, i due li hanno aggrediti e sono fuggiti con i soldi.

Una donna e un uomo - 75 anni lei e 77 lui, marito e moglie - sono stati truffati e rapinati martedì mattina nel loro appartamento di via Adami, in zona Barona. Verso mezzogiorno, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, due uomini si sono presentati a casa della coppia, fingendosi impiegati di una società che si occupa di fornitura gas.

I due erano in realtà truffatori e, dopo aver distratto le vittime con la scusa di vedere le bollette, sono riusciti a "raccogliere" gioielli per un valore di ventimila euro e duemila euro in contanti. Mentre i finti impiegati stavano per lasciare l'appartamento, moglie e marito si sono resi conto di essere stati truffati e hanno così cercato di fermare gli uomini, che per tutta risposta hanno spintonato e buttato a terra gli anziani per poi fuggire con il bottino.

I coniugi, soccorsi dai militari e dal 118, sono stati ricoverati in codice giallo al San Paolo: entrambi si sono feriti cadendo e sono sotto shock. I carabinieri stanno ora cercando di trovare i truffatori rapinatori.