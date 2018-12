Aggredisce la ex davanti al figlioletto, poi ferisce un poliziotto: uomo arrestato a Milano

Ha aggredito la sua ex compagna nonostante lei fosse con suo figlio di soli sette anni. Poi, quando la donna ha chiesto aiuto ai poliziotti, ha minacciato anche loro e ne ha mandato uno in ospedale nel tentativo di non farsi ammanettare.

Un uomo di trenta anni, cittadino italiano, è stato arrestato alle 2.30 della notte tra il 25 e il 26 dicembre in un appartamento nella zona di Barona.

L'allarme è scattato quando la sua ex fidanzata, sua coetanea, ha telefonato al 112 spiegando che l'uomo la stava aggredendo e minacciando all'interno di casa sua, dove era presente anche il figlioletto. Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato il trentenne che li ha subito minacciati, sfidati e spintonati.

Mentre uno dei poliziotti cercava di bloccarlo e ammanettarlo, l'aggressore gli ha sferrato un calcio alla mano, ferendolo e costringendolo poi a una visita in ospedale. Per il trentenne è scattato l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.