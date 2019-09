Milano, uomo accoltellato al torace in piazza Tirana: la coppia di aggressori riesce a fuggire

Un uomo accoltellato e i due aggressori, un uomo e una donna, in fuga. Notte di sangue in piazza Tirana, in zona Lorenteggio a Milano.

Stando a quanto raccontato dalla polizia, il ferito, un italiano di 53 anni, è stato accoltellato al torace da un uomo e una donna con i quali stava discutendo. A chiamare gli agenti è stato un testimone, ma al loro arrivo i due erano già fuggiti.

Le condizioni dell'uomo ferito in piazza Tirana

Il 53enne è stato portato al Policlinico e non sarebbe in pericolo di vita. Sentito dagli agenti, l'uomo ha riferito di non conoscere gli aggressori.