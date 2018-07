Accerchiati, picchiati e accoltellati durante una rapina: paura per due fratelli a Milano

Brutale aggressione in viale Famagosta a Milano. Durante la notte tra lunedì e martedì, attorno alle 3, due fratelli di 29 e 23 anni sono stati feriti con un coltello da un gang di tre ragazzi.

Gli aggressori - descritti come nordafricani stando a quanto riferito dalla questura - li avrebbero accerchiati e minacciati con l'arma. Poi, per cause d'accertare, la rapina sarebbe degenerata e le vittime sono state malmenate e accoltellate lievemente: uno è rimasto ferito al collo e al braccio mentre l'altro ha riportato un taglio superficiale sulla testa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e i medici del 118. I fratelli, italiani, sono stati trasportati all'ospedale Policlinico in codice giallo. La polizia ha passato al setaccio la zona tra il viale Famagosta, via Palatucci e via Don Rodrigo, senza individuare i responsabili. Le indagini continuano.