Non si fermano all'alt della polizia e scappano sull'Alfa: malviventi bloccati nel traffico, presi

Al momento dell'alt, anziché fermare la propria auto, un'Alfa 147, hanno accelerato per cercare di seminare i poliziotti. Alla fine sono rimasti intrappolati nel traffico nonostante fosse domenica.

Alla fine sono stati bloccati e arrestati per resistenza e spaccio di droga. Al momento dell'arresto hanno cercato di liberarsi di un sacchettino con una decina di grammi di hashish.

A finire in manette sono due cittadini marocchini di 24 e 23 anni. Addosso, oltre alla droga, avevano quasi 5mila euro: 2mila il più giovane e oltre 2.500 il secondo.

Si tratta di pregiudicati irregolari, stando a quanto rivelato dalla questura: l'inseguimento è cominciato in viale Famagosta ed è finito in via Giacomo Antonini, attorno alle 15.

Un episodio analogo lunedì: agente investito e sparatoria

Lunedì mattina in via Colla, un uomo è fuggito durante un controllo anti droga e ha travolto un agente. Il collega del poliziotto, a quel punto, ha sparato due colpi contro l'auto del malvivente (la storia).